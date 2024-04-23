Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sona erdi.

Afyonkarahisar Yeni Müzesi'nin Fuaye Alanı'nda gerçekleşen festivalin konserinde, Jülide Yalçın ve Hyun Sook Tekin sahne aldı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yaptığı konuşmada, bu yılın ekim ayından itibaren müzede her iki haftada bir Klasik Müzik Festivali düzenleyeceklerini söyledi.

Afyonkarahisar'ın, hem potansiyelleriyle hem Anadolu'nun müstesna bir şehri olarak içinde barındırdığı tarihi, kültürü, sanata olan ilgisiyle bu coşkuyu tüm Türkiye'ye yayacağını düşündüğünü kaydeden Yiğitbaşı, şöyle konuştu: