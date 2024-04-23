Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
İlçenin Gazlıgöl beldesi Yunus Emre Mahallesi'nde M.Ö. (44) O.E. (25) ve M.K. (27) arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı, bir süre sonra taraflar ayrıldı.
Olay sonrası M.Ö. ve O.E. tekrar karşılaştı. M.Ö. evinden getirdiği tabanca ile O.E'yi yaraladı. Olay sırasında annesi ile yürüyüş yapan A.G.B (4) yerden seken mermiyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan O.E. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, A.G.B Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine, M.Ö. İhsaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.Ö, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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