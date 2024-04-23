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        Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 19:20 Güncelleme: 23.04.2024 - 19:20
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        Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        İlçenin Gazlıgöl beldesi Yunus Emre Mahallesi'nde M.Ö. (44) O.E. (25) ve M.K. (27) arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı, bir süre sonra taraflar ayrıldı.

        Olay sonrası M.Ö. ve O.E. tekrar karşılaştı. M.Ö. evinden getirdiği tabanca ile O.E'yi yaraladı. Olay sırasında annesi ile yürüyüş yapan A.G.B (4) yerden seken mermiyle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan O.E. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, A.G.B Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine, M.Ö. İhsaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        M.Ö, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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