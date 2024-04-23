Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası M.Ö. ve O.E. tekrar karşılaştı. M.Ö. evinden getirdiği tabanca ile O.E'yi yaraladı. Olay sırasında annesi ile yürüyüş yapan A.G.B (4) yerden seken mermiyle yaralandı.

İlçenin Gazlıgöl beldesi Yunus Emre Mahallesi'nde M.Ö. (44) O.E. (25) ve M.K. (27) arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı, bir süre sonra taraflar ayrıldı.

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