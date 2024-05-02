Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:55 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çifteler-Emirdağ kara yolunda bir araç durduruldu.

        Araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde arama yapıldı.

        Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Tedaviyi reddetti! Karısını boğarak öldürdü
        Tedaviyi reddetti! Karısını boğarak öldürdü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Şuhut'ta sağanak etkili oldu
        Şuhut'ta sağanak etkili oldu
        Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıy...
        Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıy...
        Dinar'da firari hükümlü yakalandı
        Dinar'da firari hükümlü yakalandı
        Sultandağlı öğrenciler, okçuluk yarışmasında başarılı oldu
        Sultandağlı öğrenciler, okçuluk yarışmasında başarılı oldu
        Afyonkarahisar'da ağabeyini öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da ağabeyini öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı