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        Afyonkarahisar'da Gazze'ye destek için "sessiz yürüyüş" yapıldı

        Afyonkarahisar'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:11
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        Afyonkarahisar'da Gazze'ye destek için "sessiz yürüyüş" yapıldı
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        Afyonkarahisar'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        İmaret Camisi'nin bahçesinde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı pankartlarla Zafer Meydanı'na yürüdü.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası grup adına açıklama yapan öğrencilerden Furkan Altıntaş, Türkiye'deki doktorlar ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşlerinin 25. haftasında olduklarını, Gazze için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

        Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini vurgulayan Altıntaş, şöyle konuştu:

        "Gazze'deki durum, tam anlamıyla bir soykırımın acımasız yüzünü gösteriyor. İsrail, Gazze'yi bir toplama kampına dönüştürmüş. İnsanlar için güvenli bir liman aramaları imkansız hale gelmiş. Son sığınakları olan hastaneler dahi bombalanarak insanlık dışı bir vahşete imza atılmaktadır. Bu vahşete sessiz kalmak, insanlığın vicdanını ayaklar altına almak demektir."

        Altıntaş, Gazze için eylem, dua ve boykot çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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