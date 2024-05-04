Afyonkarahisar'da Gazze'ye destek için "sessiz yürüyüş" yapıldı

Afyonkarahisar'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

İmaret Camisi'nin bahçesinde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı pankartlarla Zafer Meydanı'na yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası grup adına açıklama yapan öğrencilerden Furkan Altıntaş, Türkiye'deki doktorlar ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşlerinin 25. haftasında olduklarını, Gazze için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.