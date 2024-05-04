Afyonkarahisar'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 45 bin 210 lira ceza kesildi
Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan ehliyetsiz kişiye, 45 bin 210 lira ceza uygulandı.
Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan ehliyetsiz kişiye, 45 bin 210 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.K'nin Adnan Kahveci Caddesi'nde otomobille drift yaptığını belirledi.
Polis ekipleri, şüpheliyi Hıdırlık mevkisi yakınlarında yakaladı.
Ehliyetinin de olmadığı belirlenen sürücü R.K'ye 45 bin 210 lira idari para cezası kesildi.
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