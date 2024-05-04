Afyonkarahisar'da 256 bin 500 makaron ele geçirildi
Afyonkarahisar ve Sultandağı ilçesinde 256 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Afyonkarahisar ve Sultandağı ilçesinde 256 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Sultandağı ilçesinde belirlenen 2 adres ile iş yerinde yaptığı aramalarda 256 bin 500 makaron, 43 kilogram kıyılmış tütün ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirdi.
Ekipler, U.D. ile K.P'ye adli işlem uyguladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.