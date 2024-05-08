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        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:34
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        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, yaptıkları çalışmada, Sandıklı ilçesinde "kasten öldürme"den 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'yı, Kışlacık Mahallesi'nde 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan G.Ç'yi, Salar beldesinde 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A'yı, Bolvadin ilçesinde 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi ve Emirdağ ilçesinde 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.D'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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