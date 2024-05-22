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        Afyonkarahisar merkezli tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar ve Muğla'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:55 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:55
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        Afyonkarahisar merkezli tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar ve Muğla'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik suçlamalarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Faizle para, çek, senet verdikleri ve yüksek miktarda mal varlığı akladıkları belirlenen 9 şüphelinin Afyonkarahisar ile Muğla'nın Bodrum ilçesindeki adreslerinde arama yapan ekipler, 1 milyon 745 bin lira değerinde 13 çek, 4 tapu, 2 ajanda, çok sayıda doküman, bir miktar uyuşturucu, tabanca ile mermiler ele geçirdi.

        Savcılık talimatıyla şüphelilere ait 6 eve el konuldu. Operasyonda, 2'si Muğla'da 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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