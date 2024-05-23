Afyonkarahisar'da Armoni Mızıkası sahne aldı

Armoni Mızıkası Komutanı ve Şef Bando Yarbay Levent Türkel yönetimindeki orkestra, ayyıldız rapsodi, nihavent longa, Gaziantep yolunda, Karahisar Kalesi, Efem, Yalgızam, Mazi Kalbimde Yaradır, Kerkük Zindanı, Ah Bir Ataş Ver, Dere Geliyor Dere, Gökte Yıldız Aymusun, Ata barı ve 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi.

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