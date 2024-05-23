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        Afyonkarahisar'da Armoni Mızıkası sahne aldı

        Afyonkarahisar'da Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 00:14 Güncelleme: 23.05.2024 - 00:14
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        Afyonkarahisar'da Armoni Mızıkası sahne aldı
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        Afyonkarahisar'da Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Konser, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Atatürk Kongre Mekezi'nde gerçekleştirildi.

        Armoni Mızıkası Komutanı ve Şef Bando Yarbay Levent Türkel yönetimindeki orkestra, ayyıldız rapsodi, nihavent longa, Gaziantep yolunda, Karahisar Kalesi, Efem, Yalgızam, Mazi Kalbimde Yaradır, Kerkük Zindanı, Ah Bir Ataş Ver, Dere Geliyor Dere, Gökte Yıldız Aymusun, Ata barı ve 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi.

        Konsere, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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