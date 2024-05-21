Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ö.A. ile B.Y.A. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaldırıldı.

Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A. ile U.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü H.A. ile tarım aracı sürücüsü Ö.A, tarım aracında bulunan U.A. (38) ve B.Y.A. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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