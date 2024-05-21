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        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari araç ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 20:30 Güncelleme: 21.05.2024 - 20:30
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        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari araç ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        H.A. (72) idaresindeki 03 EZ 416 plakalı hafif ticari araç, Derekarabağ köy mevkisinde Ö.A. (39) yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü H.A. ile tarım aracı sürücüsü Ö.A, tarım aracında bulunan U.A. (38) ve B.Y.A. (3) yaralandı.

        Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A. ile U.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ö.A. ile B.Y.A. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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