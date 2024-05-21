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        Afyonkarahisar'da havaya rastgele silahla ateş eden 4 kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, mahalli idare seçimleri ve asker uğurlama eğlencesi sırasında havaya gelişigüzel ateş eden 4 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:47
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        Afyonkarahisar'da havaya rastgele silahla ateş eden 4 kişi yakalandı
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        Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, mahalli idare seçimleri ve asker uğurlama eğlencesi sırasında havaya gelişigüzel ateş eden 4 şüpheliyi yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbar üzerine, Işıklar beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile 15 Mayıs'taki bir asker uğurlama eğlencesinde rastgele havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan M.A.Ç, A.D, Ü.G. ile E.D'nin adreslerine giderek arama yaptı.

        Ekipler, zanlıların evlerinde yaptığı aramalarda 2 tabanca, av tüfeği, 15 mermi ile 13 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki adli işlemleri devam ederken, ele geçirilen silah ve mühimmatlara ise el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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