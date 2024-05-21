Afyonkarahisar'da havaya rastgele silahla ateş eden 4 kişi yakalandı

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki adli işlemleri devam ederken, ele geçirilen silah ve mühimmatlara ise el konuldu.

Ekipler, zanlıların evlerinde yaptığı aramalarda 2 tabanca, av tüfeği, 15 mermi ile 13 fişek ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbar üzerine, Işıklar beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile 15 Mayıs'taki bir asker uğurlama eğlencesinde rastgele havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan M.A.Ç, A.D, Ü.G. ile E.D'nin adreslerine giderek arama yaptı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, mahalli idare seçimleri ve asker uğurlama eğlencesi sırasında havaya gelişigüzel ateş eden 4 şüpheliyi yakaladı.

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