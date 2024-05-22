Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar-Konya kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Kontrolde, araçta izin belgeleri bulunmayan 2 düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsü K.K'yi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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