Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir evde sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir evde sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çay ilçesinde belirlenen adreste 13 litre sahte alkol, 8 litre etil alkol ve 13 alkol kiti ele geçirdi.
Şüpheli E.M'ye adli işlem uygulandı.
- Bayat'ta hayaya rast gele silahla ateş eden 3 şüpheliye adli işlem yapıldı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Hamam karşısında bulunan parkta havaya silah atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, alkol alan 3 şüphelinin silah attığını belirledi, silaha el konuldu.
Savcılık talimatıyla şüpheliler adli işlem uygulandı.
- Firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 1 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 1 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan H.İ.G'yi İstiklal Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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