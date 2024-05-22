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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir evde sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:44 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:44
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir evde sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çay ilçesinde belirlenen adreste 13 litre sahte alkol, 8 litre etil alkol ve 13 alkol kiti ele geçirdi.

        Şüpheli E.M'ye adli işlem uygulandı.

        - Bayat'ta hayaya rast gele silahla ateş eden 3 şüpheliye adli işlem yapıldı

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Hamam karşısında bulunan parkta havaya silah atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, alkol alan 3 şüphelinin silah attığını belirledi, silaha el konuldu.

        Savcılık talimatıyla şüpheliler adli işlem uygulandı.

        - Firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında 1 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, 1 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan H.İ.G'yi İstiklal Mahallesi'nde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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