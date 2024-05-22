Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.K. (75) idaresindeki 45 P 3337 plakalı hafif ticari araç, Ağzıkara köyü mevkisinde S.K'nin (26) kullandığı 03 SK 511 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki G.Y. (53) ve H.E.K. (1) Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.