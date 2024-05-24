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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'ndan ziyaretler

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Erkmen ve Sülümenli beldelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:30 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:30
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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'ndan ziyaretler
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Erkmen ve Sülümenli beldelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Yiğibaşı, Erkmen beldesindeki Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi'ni ziyaret etti.

        Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı resim sergisini inceledi.

        Ziyarette, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Yiğitbaşı'na İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de eşlik etti.

        Buradaki programın ardından Sülümenli beldesine geçen Yiğitbaşı, "Aile Haftası" etkinlikleri kapsamında 4 kuşak aynı evde yaşayan Eroğlu ailesine misafir oldu.

        Aile büyüğü Saniye Eroğlu ve evde yaşayanlarla sohbet eden Yiğitbaşı, geniş ailenin önemine dikkat çekti.

        Yiğitbaşı, sevgi ve saygıyla aralarındaki aile bağlarını her daim güçlü tutan Eroğlu ailesinin fertlerini tebrik etti.

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Saniye Eroğlu, 32 torunu bulunduğunu belirterek birlikte yaşamaktan ailece mutlu olduklarını ifade etti.

        Yiğitbaşı'na Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan ve Sülümenli Belediye Başkanı Hüseyin Varol eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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