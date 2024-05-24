Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'ndan ziyaretler

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Erkmen ve Sülümenli beldelerinde ziyaretlerde bulundu.

Yiğibaşı, Erkmen beldesindeki Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi'ni ziyaret etti.

Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı resim sergisini inceledi.

Ziyarette, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Yiğitbaşı'na İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de eşlik etti.

Buradaki programın ardından Sülümenli beldesine geçen Yiğitbaşı, "Aile Haftası" etkinlikleri kapsamında 4 kuşak aynı evde yaşayan Eroğlu ailesine misafir oldu.