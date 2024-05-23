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        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Emirdağ ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:06 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:07
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        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Emirdağ ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, "kasten yaralama" suçlarında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Çobanlar ilçesinde, 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan F.T'yi Emirdağ ilçesi Eşrefli köyünde yakaladı.

        Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

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