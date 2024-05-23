Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Emirdağ ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Emirdağ ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, "kasten yaralama" suçlarında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Çobanlar ilçesinde, 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan F.T'yi Emirdağ ilçesi Eşrefli köyünde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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