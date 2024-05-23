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        Afyonkarahisar'da beton mikseriyle traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde beton mikseri ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:30
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        Afyonkarahisar'da beton mikseriyle traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde beton mikseri ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        H.A. (47) idaresindeki 20 AGU 886 plakalı beton mikseri, Haydarlı beldesi Değirmen mevkisinde, V.Ö'nün (20) kullandığı 03 AGD 723 plakalı traktörle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile traktördeki F.Ş, (48) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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