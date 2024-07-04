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        Gazze için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi Sandıklı'ya ulaştı

        İsrail'in Gazze saldırılarına tepki için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:36 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:41
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        Gazze için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi Sandıklı'ya ulaştı
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        İsrail'in Gazze saldırılarına tepki için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine geldi.

        Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Ali Osman Utku ve üyeleri tarafından ilçe girişinde karşılanan 7 kişi, belediyeye kadar yürüdü.

        Bu kişiler, belediye önünde yapılan basın açıklaması sonrası meydanda kurulan çadırda geceyi geçirdi.

        Yürüyüş yapanlar adına Hamdullah Ata, konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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