Gazze için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi Sandıklı'ya ulaştı

Bu kişiler, belediye önünde yapılan basın açıklaması sonrası meydanda kurulan çadırda geceyi geçirdi.

Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Ali Osman Utku ve üyeleri tarafından ilçe girişinde karşılanan 7 kişi, belediyeye kadar yürüdü.

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