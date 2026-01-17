Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:30 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sülümenli beldesinde bir adreste yaptığı aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 51 parfüm ile 48 kol saati ele geçirdi.

        Ekipler, şüpheli M.İ'ye yasal işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?

        Benzer Haberler

        Akıllara durgunluk veren kazada ağır yaralandı
        Akıllara durgunluk veren kazada ağır yaralandı
        Jandarma kaçak parfüm ve kol saati ele geçirdi
        Jandarma kaçak parfüm ve kol saati ele geçirdi
        Afyonkarahisar Valiliği'nden meteorolojik uyarı
        Afyonkarahisar Valiliği'nden meteorolojik uyarı
        Afyonkarahisar'da ilçelerde esnaf odası seçimleri
        Afyonkarahisar'da ilçelerde esnaf odası seçimleri
        İsyeri sahibi dükkanında öldüresiye darp edildi
        İsyeri sahibi dükkanında öldüresiye darp edildi
        Afyonkarahisar'da hastaneye götürülen hamile kadın ambulansta doğum yaptı
        Afyonkarahisar'da hastaneye götürülen hamile kadın ambulansta doğum yaptı