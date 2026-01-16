Afyonkarahisar'da hastaneye götürülen hamile kadın ambulansta doğum yaptı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde hastaneye sevk edilen hamile kadın, sağlık ekibinin müdahalesiyle bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.



Cumhuriyet köyünden alınan hamile kadının doğum sancıları, Çay Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada başladı.



Kadın, ambulanstaki acil tıp teknisyenlerinin yerinde ve hızlı müdahalesiyle sağlıklı şekilde doğum yaptı.



Bebek ile anne, güvenli şekilde hastaneye ulaştırıldı.



Önceden 3 çocukları olan çiftin, yeni doğan kızları sayesinde ayrı bir mutluluk yaşadıkları öğrenildi.



İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çay 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli personele, ambulansta doğumu büyük bir özveri ve profesyonellikle başarıyla gerçekleştirdikleri için teşekkür edildi.

