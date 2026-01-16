Afyonkarahisar'da Kudüs'e destek açıklaması yapıldı
Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu tarafından Kudüs'e destek açıklaması yapıldı.
Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu tarafından Kudüs'e destek açıklaması yapıldı.
Milli İrade Platformu üyeleri, İmaret Camisi avlusunda bir araya geldi.
Platform adına açıklamada bulunan üniversite öğrencisi Gazzeli Abdurrahman İsmail, halkın dikkatini bir kez daha kutsal şehir Kudüs'e çevirmek istediklerini belirtti.
Kudüs'e sahip çıkmak, gündeme getirmek ve kurtuluşu için çalışmanın bütün Müslümanların görevi olduğunu vurgulayan İsmail, "Kudüs ümmetin, Müslüman halkların namus davası hükmündedir. Kudüs sadece Müslümanların değil, dini ve ırkı ne olursa olsun dünyanın tüm mazlumlarının umutla özgürleşmesini beklediği kutsal bir beldedir. Kudüs özgür olursa tüm mazlumlar sevinecektir. Bu sebeple Kudüs'ü anmak sadece bir şehri anmak değildir." ifadelerini kullandı.
İsmail, bu vesileyle şehitleri ve mücadeleye destek verenleri andıklarını dile getirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.