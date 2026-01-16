Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde kurum personel polikliniği açıldı

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan kurum personel polikliniği hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:24 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde kurum personel polikliniği açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan kurum personel polikliniği hizmete alındı.

        Kurumdan yapılan açıklamada, hastane çalışanlarının sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde erişimini sağlamak için B Blok'taki İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi bünyesinde kurum personel polikliniği oluşturulduğu belirtildi.

        Polikliniğin bugün itibariyle hizmet vermeye başladığı aktarılan açıklamada,"Personelimize yönelik genel muayene, raporlu ilaç reçetelendirilmesi ve benzeri sağlık işlemleri gerçekleştirilecek. Hayata geçirilen bu uygulamayla personelimizin sağlık hizmetlerinden daha verimli faydalanması, iş gücü kaybının azaltılması ve çalışan memnuniyetinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Öte yadan Başhekim Opr. Dr. Osman Acar ve hastane yönetimi, poliklinikte incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
        Kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
        Afyonkarahisar'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Şuhut'ta karne sevinci
        Şuhut'ta karne sevinci
        Afyonkarahisar'da 143 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi
        Afyonkarahisar'da 143 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi
        Genç Ar-Ge İstişare Toplantısı gerçekleştirildi
        Genç Ar-Ge İstişare Toplantısı gerçekleştirildi
        Isıl işlem fırınları bulunan işletmelere yönelik denetim
        Isıl işlem fırınları bulunan işletmelere yönelik denetim