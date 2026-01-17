Habertürk
        Sandıklı'da yaren geceleri sürüyor

        Sandıklı'da yaren geceleri sürüyor

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaren geceleri geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:56 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:56
        Sandıklı'da yaren geceleri sürüyor
        Çay Mahallesi'ndeki Gardaş Yarenler Derneği binasında, 5 yıldır yaren geceleri sürdürülüyor.

        Etkinlikte, ilçeye özgü halk oyunları, kılıç kalkan gösterileri sunuluyor.


        Yaren gecesine katılan misafirler de hem eğleniyor hem de yörenin kültürünü tanıyor.

        Yaren gecesine katılan Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, gazetecilere, yaren kültürünün ilçedeki gelenekleri yaşatmaya çalıştığını belirtti.

        Dernek Başkanı Yılmaz Demircan da yöreye özgü gelenekleri gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

