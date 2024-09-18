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        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 17:02 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:02
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        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        A.Y (52) idaresindeki 03 AEK 856 plakalı otomobil, Ankara- Afyonkarahisar kara yolu ilçe yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüyle birlikte Ş.Y (44), R.Y 17), C.Y (5), H.Y (15) ve R.Y (12) Afyonkarahisar'da ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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