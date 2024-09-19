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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Afyonkarahisar'da "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu:

        AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Güçlü bir lider, güçlü bir ülke ve güçlü şekilde milletimizin her alanda daha güçlendiği bir Türkiye artık hayal değildir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:00 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:00
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Afyonkarahisar'da "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu:
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        AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Güçlü bir lider, güçlü bir ülke ve güçlü şekilde milletimizin her alanda daha güçlendiği bir Türkiye artık hayal değildir." dedi.

        Karaaslan, Erkmen Ayyıldız Düğün Salonu'nda gerçekleşen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

        AK Parti olarak kongre sürecinin takvimini açıkladıklarını ve süreci başlattıklarını dile getiren Karaaslan, "Fakat bunu sadece seçimin yapılacağı ve kadroların yenileneceği bir süreç olarak görmüyoruz. Biz bunu vatandaşla, mahallelerde, bir zemin oluşturarak hemhal olacağımız, onların sıkıntılarını, dertlerini dinleyeceğimiz, çözüm üreteceğimiz ve aslında en sonunda da bir çağrıya dönüştüreceğimiz bir süreç olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

        Çiğdem Karaaslan, hem vatandaşlarla bir araya gelmek hem de parti teşkilatlarıyla bir değerlendirme yapmak için gerçekleştirdikleri bu programda, Türkiye'nin sorunlarını da konuşacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "23 yıl boyunca hep büyük hedeflerin partisi olduk. Şunu açıkça söylemek gerekir ki kendimizle yarıştık. Hedeflerimizi hep büyük tuttuk. Çünkü biz Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmanın onurlu sorumluluğunu yüreğimizde taşıdık. Bizim yolumuz hiçbir zaman güllük gülistanlık olmadı. 23 yılın önemli bir kısmı vesayet odaklarıyla yaptığımız mücadeleyle, terör eylemleriyle, sokakları karıştırmaya çalışanlarla, muhalefetin ne yazık ki milli konularda bizi, kitlemizi yalnız bıraktığı nice süreçleri yaşayarak ve aslında büyük operasyonlara göğüs gererek kısacası büyük mücadeleler vererek geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olarak önümüzdeki günlerde Amerika'da, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştireceği hitap, ben inanıyorum ki özellikle Gazze'de, katil İsrail'in zulmü altında acı çeken, hayatını kaybeden, hayalleri yok olan, gelecekleri yok olma tehdidiyle karşı karşıya olan kardeşlerimize büyük bir umut olacaktır. Dolayısıyla güçlü bir lider, güçlü bir ülke ve güçlü şekilde milletimizin her alanda daha güçlendiği bir Türkiye artık hayal değildir. Bu Türkiye'ye ulaştık. Burada her birimizin ayrı ayrı gayreti var. O gayretin altını bir kez daha çizmek ve sizlere gönülden teşekkür etmek istiyorum."

        Programda, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin de bir konuşma yaptı.

        Toplantıya, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve partililer katıldı.

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