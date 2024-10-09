Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünü arayan bir kişi, banka hesabına izinsiz erişim sağlanarak 158 bin 700 lirasının başka bir hesaba aktarıldığı ihbarında bulundu.

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