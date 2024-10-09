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        Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri üzerinden 158 bin 700 lirayı hesabına aktaran dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:44 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:44
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        Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri üzerinden 158 bin 700 lirayı hesabına aktaran dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünü arayan bir kişi, banka hesabına izinsiz erişim sağlanarak 158 bin 700 lirasının başka bir hesaba aktarıldığı ihbarında bulundu.

        Ekipler, tespit ettikleri şüpheli B.Ç'yi Adana'da yakaladı.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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