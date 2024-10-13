Afyonkarahisar'da çöplükten ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Orman Genel Müdürlüğüne ait arazözler, merkez ve ilçe belediyelerine ait itfaiyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş makinelerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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