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        Afyonkarahisar'da çöplükten ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alandaki yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 13:43 Güncelleme: 13.10.2024 - 14:04
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        Afyonkarahisar'da çöplükten ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alandaki yangın söndürüldü.

        Yeşilhisar köyü Ambarderesi mevkisindeki çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı.

        Orman Genel Müdürlüğüne ait arazözler, merkez ve ilçe belediyelerine ait itfaiyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş makinelerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 25 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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        Galeri
        Galeri
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