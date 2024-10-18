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        Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 22:15 Güncelleme: 18.10.2024 - 22:18
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        Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        E.Ç. (31) idaresindeki 26 AFN 762 plakalı otomobil, Akören beldesi yakınlarındaki kavşakta bariyerlere çarptı.

        Kazada, otomobildeki M.E. (56) yaşamını yitirdi, sürücü ile beraberindeki A.Ç. (63), G.E. (61) ile S.E. (47) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan G.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Yapılan incelemenin ardından M.E'nin cesedi bir hastanenin morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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