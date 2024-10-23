GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'daki trafik kazasında karakol komutanı astsubay öldü, 15 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında karakol komutanı olan astsubay hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında karakol komutanı olan astsubay hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
İ.B. (54) idaresindeki 06 DIZ 756 plakalı tır, Çay-Dinar kara yolu Çayıryazı köyü yakınlarında H.A'nın (58) kullandığı 20 NS 443 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kaza sonrası, Şuhut ilçesi Karaadilli Belde Karakol Komutanı Jandarma Üstçavuş Ali Durgut (29) yönetimindeki 42 APY 272 plakalı otomobil, C.D. (52) idaresindeki 34 DP 2346 plakalı otomobil, A.S'nin (41) kullandığı 48 ALN 102 plakalı otomobil, H.K. (26) yönetimindeki 33 KNJ 80 plakalı otomobil ile H.S. (33) idaresindeki 07 BTE 87 kamyonet, zincirleme trafik kazasına karıştı.
Araçlardaki 16 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Sürücülerden Durgut, götürüldüğü Çay Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedavisi tamamlanan 7 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.
Öte yandan Durgut'un yıllık izinde olduğu ve kazanın, Konya'nın Akşehir ilçesindeki ailesinin yanından dönüşünde gerçekleştiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.