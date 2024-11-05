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        Sandıklı'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:28 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:41
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        Sandıklı'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

        D.K, (33) idaresindeki 35 ABR 877 plakalı otomobil, Çakır Mahallesi'nde İ.S.Ç'nin kullandığı 03 AFU 538 plakalı motosiklet ile İ.G, yönetimindeki 03 AAf 406 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan, İlçe Müftülüğünün önünde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın da hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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