Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 1 Ocak'tan bu yana 477 bin 148 araca hız ihlali cezası kesildi

        Afyonkarahisar'da bu yıl 1 Ocak'tan bu yana PTS ile EDS'lerde yapılan hız ihlali denetimlerinde 447 bin 208 araca ceza kesildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:14 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 1 Ocak'tan bu yana 477 bin 148 araca hız ihlali cezası kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da bu yıl 1 Ocak'tan bu yana PTS ile EDS'lerde yapılan hız ihlali denetimlerinde 447 bin 208 araca ceza kesildiği bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak, yaşanan kazaları en aza indirmek ve araç sürücülerinin hız yapmalarını önlemek amacıyla denetimler yapıldığı belirtildi.

        Bu yıl bugüne kadar radar araçlarıyla yapılan denetimlerde 29 bin 940 araca, son bir ayda ise 5 bin 561 araca cezai işlem uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) yapılan hız ihlali denetimlerinde ise 2024 yılı içerisinde 447 bin 208 araca, son bir ayda 39 bin 778 araca cezai işlem uygulanmıştır."ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da babasının kullandığı tıra arkadan çarpan tır sürücüsü öld...
        Afyonkarahisar'da babasının kullandığı tıra arkadan çarpan tır sürücüsü öld...
        Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi
        Afyonkarahisar'da uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi
        Sosyal medyada satılmak istenen 1 ton bozulmuş sucuk ele geçirildi
        Sosyal medyada satılmak istenen 1 ton bozulmuş sucuk ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda satışı yapan 3 kişiye 292...
        Afyonkarahisar'da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda satışı yapan 3 kişiye 292...