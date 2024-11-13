Afyonkarahisar'da 1 Ocak'tan bu yana 477 bin 148 araca hız ihlali cezası kesildi

Afyonkarahisar'da bu yıl 1 Ocak'tan bu yana PTS ile EDS'lerde yapılan hız ihlali denetimlerinde 447 bin 208 araca ceza kesildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak, yaşanan kazaları en aza indirmek ve araç sürücülerinin hız yapmalarını önlemek amacıyla denetimler yapıldığı belirtildi.