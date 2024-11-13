Afyonkarahisar'da 1 Ocak'tan bu yana 477 bin 148 araca hız ihlali cezası kesildi
Afyonkarahisar'da bu yıl 1 Ocak'tan bu yana PTS ile EDS'lerde yapılan hız ihlali denetimlerinde 447 bin 208 araca ceza kesildiği bildirildi.
Afyonkarahisar'da bu yıl 1 Ocak'tan bu yana PTS ile EDS'lerde yapılan hız ihlali denetimlerinde 447 bin 208 araca ceza kesildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak, yaşanan kazaları en aza indirmek ve araç sürücülerinin hız yapmalarını önlemek amacıyla denetimler yapıldığı belirtildi.
Bu yıl bugüne kadar radar araçlarıyla yapılan denetimlerde 29 bin 940 araca, son bir ayda ise 5 bin 561 araca cezai işlem uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) yapılan hız ihlali denetimlerinde ise 2024 yılı içerisinde 447 bin 208 araca, son bir ayda 39 bin 778 araca cezai işlem uygulanmıştır."ifadelerine yer verildi.
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