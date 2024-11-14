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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:47 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:08
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Toplanan delillerin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı haklarında yapılan adli işlemin ardından salıverildi.

        Gözaltına alınan S.Ö, E.C.E. ile Ş.M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan S.Ö. ile E.C.E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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