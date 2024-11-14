Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Zanlılardan S.Ö. ile E.C.E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Toplanan delillerin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.