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        Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:01 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:08
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        Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kentte bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine olay yerinde AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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