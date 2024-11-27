Afyonkarahisar'da 4 başlı Hekate heykeli ele geçirildi
Afyonkarahisar'da iş yerinde bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeline el konuldu.
Afyonkarahisar'da iş yerinde bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeline el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine bağlı Susuz beldesindeki iş yerinde arama yaptı.
Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeli ile 4 sikke, bir obje ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan Z.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.