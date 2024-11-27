Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 4 başlı Hekate heykeli ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da iş yerinde bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeline el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:50 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 4 başlı Hekate heykeli ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da iş yerinde bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeline el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine bağlı Susuz beldesindeki iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeli ile 4 sikke, bir obje ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan Z.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da 3 elti, 3 çocuğa koruyucu aile oldu
        Afyonkarahisar'da 3 elti, 3 çocuğa koruyucu aile oldu
        Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Sergisi Afyon'da sanatseverlerle buluştu
        Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Sergisi Afyon'da sanatseverlerle buluştu
        Çay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Çay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Afyonkarahisar'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenl...
        Afyonkarahisar'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenl...
        Yolcu otobüsü, kamyon ve otomobille çarpıştı: 30 yaralı
        Yolcu otobüsü, kamyon ve otomobille çarpıştı: 30 yaralı
        Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı