Afyonkarahisar'da 14 yaşındaki sürücünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
A.S. (69) idaresindeki 03 ET 588 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Çobanlar Kavşağı'nda M.Ç'nin (14) kullandığı 03 VL 289 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki K.K. (63), K.K. (59), M.K. (37) ile B.M.Ç, (9) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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