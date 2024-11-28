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        Afyonkarahisar'da 14 yaşındaki sürücünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:49 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:00
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        Afyonkarahisar'da 14 yaşındaki sürücünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        A.S. (69) idaresindeki 03 ET 588 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Çobanlar Kavşağı'nda M.Ç'nin (14) kullandığı 03 VL 289 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki K.K. (63), K.K. (59), M.K. (37) ile B.M.Ç, (9) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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