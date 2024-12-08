Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, refüje çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, refüje çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
M.A.D. idaresindeki 42 AOG 161 plakalı otomobil, ilçenin Beyören köyü mevkisinde refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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