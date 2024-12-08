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        Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, refüje çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 13:54 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:54
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        Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, refüje çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        M.A.D. idaresindeki 42 AOG 161 plakalı otomobil, ilçenin Beyören köyü mevkisinde refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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