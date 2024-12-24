Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
R.T. idaresindeki 03 KS 437 plakalı otomobil, Çobanlar Bolvadin kara yolunda karşı yönden gelen S.E.M'nin kullandığı 03 AFS 115 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile T.M, Kezban Tektek (74) ile eşi Yılmaz Tektek (72) yaralandı.
Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Tektek çifti müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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