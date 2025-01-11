Afyonkarahisar - Konya kara yolunda sis etkili oldu
Afyonkarahisar - Konya kara yolunda etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Afyonkarahisar - Konya kara yolunda etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kentte, sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.
Afyonkarahisar - Konya kara yolunda görüş mesafesinin yer yer 10 metreye düştüğü trafikte sürücüler, araçlarıyla dikkatli ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
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