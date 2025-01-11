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        Afyonkarahisar - Konya kara yolunda sis etkili oldu

        Afyonkarahisar - Konya kara yolunda etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 10:42 Güncelleme: 11.01.2025 - 10:58
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        Afyonkarahisar - Konya kara yolunda sis etkili oldu
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        Afyonkarahisar - Konya kara yolunda etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kentte, sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.

        Afyonkarahisar - Konya kara yolunda görüş mesafesinin yer yer 10 metreye düştüğü trafikte sürücüler, araçlarıyla dikkatli ilerledi.

        Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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