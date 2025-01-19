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        Afyonkarahisar'da gölete düşen arkadaşını kurtarmak için suya atlayan kişi boğuldu

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde fotoğraf çektirmek isterken ayağı kayıp gölete düşen arkadaşını kurtarmak için suya atlayan 2 kişiden biri boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 23:16 Güncelleme: 19.01.2025 - 23:21
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        Afyonkarahisar'da gölete düşen arkadaşını kurtarmak için suya atlayan kişi boğuldu
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde fotoğraf çektirmek isterken ayağı kayıp gölete düşen arkadaşını kurtarmak için suya atlayan 2 kişiden biri boğuldu.

        İddiaya göre, kaplıca tatili için ilçeye gelen F.A, R.İ. ile E.K, gezmek için araçlarıyla Akdağ Tabiat Parkı'na gitti.

        Buradaki baraj göletinin tahta köprüsünde üç arkadaş fotoğraf çektirmeye başladı.

        Arkadaşlardan F.A, gölet kıyısına geçip fotoğraf çektirmek isterken ayağı kayıp suya düştü.

        R.İ. ile E.K, arkadaşları F.A'yı kurtarmak için suya atladı, çıkamayınca çevredekilerden bağırarak yardım istedi.

        Durumu gören vatandaşlar, F.A. ile E.K'yi göletten kurtarmayı başardı.

        R.İ'nin gözden kaybolması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

        Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Botla gölete giren AFAD ekipleri, bir süre sonra R. İ'nin cesedini sudan çıkardı.

        Yapılan incelemenin ardından R.İ'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesindeki morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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