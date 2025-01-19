Afyonkarahisar'da gölete düşen arkadaşını kurtarmak için suya atlayan kişi boğuldu

Yapılan incelemenin ardından R.İ'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesindeki morga kaldırıldı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

R.İ. ile E.K, arkadaşları F.A'yı kurtarmak için suya atladı, çıkamayınca çevredekilerden bağırarak yardım istedi.

İddiaya göre, kaplıca tatili için ilçeye gelen F.A, R.İ. ile E.K, gezmek için araçlarıyla Akdağ Tabiat Parkı'na gitti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde fotoğraf çektirmek isterken ayağı kayıp gölete düşen arkadaşını kurtarmak için suya atlayan 2 kişiden biri boğuldu.

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