Afyonkarahisar'da şehit Cüneyt Taşyürek anısına voleybol maçı düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, şehit Cüneyt Taşyürek anısına voleybol maçı düzenlendi.

Valilik ile Çobanlar Kaymakamlığı voleybol takımları arasındaki karşılaşma, ilçenin Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Karşılaşmayı, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile eşi Burhan Selim Yiğitbaşı, Çobanlar Kaymakamı Nazmi Yücel ve Belediye Başkanı Ali Altuntaş ile birlikte izledi.

Maç sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, şehit Taşyürek anısına voleybol müsabakası tertiplendiğini söyledi.

Bir tarafta Çobanlar Kaymakamlığı, diğer tarafta da Valilik personelinin olduğunu kaydeden Yiğitbaşı, "Gönül ister ki bizim taraf kazansın. Kazanan dostluk oldu. Yoğun bir iş temposundan sonra buraya geldim. İlçeler arasında müsabakalar böyle devam ettikçe hem birbirimizle daha güzel, daha sıkı bir temasımız olacak hem gençleri spora teşvik etmiş olacağız." dedi.

Maç, Çobanlar Kaymakamlığı voleybol takımının 3-1 galibiyetiyle sona erdi.