Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da "Girişimde Kadın Gücü" programı düzenlendi

        Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, önümüzdeki süreçte 6 bin 500 kadın girişimciye ulaşma hedefleri olduğunu, 100 girişimci kadına da iş geliştirme desteği sağlayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da "Girişimde Kadın Gücü" programı düzenlendi
        ABONE OL

        Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, önümüzdeki süreçte 6 bin 500 kadın girişimciye ulaşma hedefleri olduğunu, 100 girişimci kadına da iş geliştirme desteği sağlayacaklarını söyledi.

        Sönmez, Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen "Girişimde Kadın Gücü" programında, TÜRKONFED'in 31 federasyon ve 373 dernek üzerinden 100 bini aşkın işletmeyi temsil eden Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü konumunda olduğunu söyledi.

        Bünyelerindeki şirketlerin bütününün 7 milyon kişiye istihdam sağladığını anlatan Sönmez, TÜRKONFED'in her yıl onlarca projeyi hayata geçirdiğini, yılda 50'den fazla saha etkinliği yaptıklarını vurguladı.

        Her hafta Anadolu'nun farklı bir kentinde olduklarını aktaran Sönmez, "Farklı projelerimiz, etkinliklerimiz ve saha ziyaretlerimiz sayesinde doğrudan iş insanlarıyla temas kurma imkanımız oluyor. İş dünyasının karşılaştığı yeni dinamikleri sahadan öğreniyoruz. Bu birikim ışığında, ortak hedeflerimiz için güncel ve yeni yolların arayışına giriyoruz. Projelerimizde, KOBİ'lerin finansmana erişim sorunlarına çözüm üretmekten girişimci kadınların desteklenmesine, dijitalleşmeden yeşil dönüşüme kadar geniş bir yelpazeye odaklanıyoruz."diye konuştu.

        -"Kadınlar arasındaki işbirliği ağlarını güçlendireceğiz"

        Sönmez, kadınların iş gücünde daha güçlü şekilde yer almasının ülke ekonomisinin dayanıklılığı, yerel kalkınma ve ulusal rekabet gücü açısından da stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

        TÜRKONFED'in "Girişimde Kadın Gücü" projesinin kapsayıcı kalkınmanın sahadaki karşılığı ve geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirten Sönmez, "Bu vizyonla Elazığ'dan Erzurum'a, Balıkesir'den Mersin'e Türkiye'nin 81 ilinde binlerce girişimci kadına dokunuyoruz. 2024-2026 döneminde daha büyük bir etki yaratmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte, 6 bin 500 kadın girişimciye ulaşma hedefimiz var. 100 girişimci kadına da iş geliştirme desteği sağlayacağız. Kadınlar arasındaki iş birliği ağlarını güçlendireceğiz." dedi.

        Konuşmaların ardından sunum yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da "1 kural bir ömür" kampanyasında 5 afişin dönüşümlü olara...
        Afyonkarahisar'da "1 kural bir ömür" kampanyasında 5 afişin dönüşümlü olara...
        Belediye meclisinde 'parmak sallama' gerginliği
        Belediye meclisinde 'parmak sallama' gerginliği
        Afyonkarahisar'da "1 Kan 10 Fidan" kampanyası düzenlenecek
        Afyonkarahisar'da "1 Kan 10 Fidan" kampanyası düzenlenecek
        Afyonkarahisar'da otomobilin tarım aracına çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobilin tarım aracına çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis...
        Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis...