Afyonkarahisar'da "Girişimde Kadın Gücü" programı düzenlendi
Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, önümüzdeki süreçte 6 bin 500 kadın girişimciye ulaşma hedefleri olduğunu, 100 girişimci kadına da iş geliştirme desteği sağlayacaklarını söyledi.
Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, önümüzdeki süreçte 6 bin 500 kadın girişimciye ulaşma hedefleri olduğunu, 100 girişimci kadına da iş geliştirme desteği sağlayacaklarını söyledi.
Sönmez, Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen "Girişimde Kadın Gücü" programında, TÜRKONFED'in 31 federasyon ve 373 dernek üzerinden 100 bini aşkın işletmeyi temsil eden Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü konumunda olduğunu söyledi.
Bünyelerindeki şirketlerin bütününün 7 milyon kişiye istihdam sağladığını anlatan Sönmez, TÜRKONFED'in her yıl onlarca projeyi hayata geçirdiğini, yılda 50'den fazla saha etkinliği yaptıklarını vurguladı.
Her hafta Anadolu'nun farklı bir kentinde olduklarını aktaran Sönmez, "Farklı projelerimiz, etkinliklerimiz ve saha ziyaretlerimiz sayesinde doğrudan iş insanlarıyla temas kurma imkanımız oluyor. İş dünyasının karşılaştığı yeni dinamikleri sahadan öğreniyoruz. Bu birikim ışığında, ortak hedeflerimiz için güncel ve yeni yolların arayışına giriyoruz. Projelerimizde, KOBİ'lerin finansmana erişim sorunlarına çözüm üretmekten girişimci kadınların desteklenmesine, dijitalleşmeden yeşil dönüşüme kadar geniş bir yelpazeye odaklanıyoruz."diye konuştu.
-"Kadınlar arasındaki işbirliği ağlarını güçlendireceğiz"
Sönmez, kadınların iş gücünde daha güçlü şekilde yer almasının ülke ekonomisinin dayanıklılığı, yerel kalkınma ve ulusal rekabet gücü açısından da stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirdi.
TÜRKONFED'in "Girişimde Kadın Gücü" projesinin kapsayıcı kalkınmanın sahadaki karşılığı ve geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirten Sönmez, "Bu vizyonla Elazığ'dan Erzurum'a, Balıkesir'den Mersin'e Türkiye'nin 81 ilinde binlerce girişimci kadına dokunuyoruz. 2024-2026 döneminde daha büyük bir etki yaratmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte, 6 bin 500 kadın girişimciye ulaşma hedefimiz var. 100 girişimci kadına da iş geliştirme desteği sağlayacağız. Kadınlar arasındaki iş birliği ağlarını güçlendireceğiz." dedi.
Konuşmaların ardından sunum yapıldı.
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