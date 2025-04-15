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        Afyonkarahisar'da adreslerinde silah ele geçirilen 9 şüpheliye adli işlem

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde adreslerinde silah ele geçirilen 9 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:09
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        Afyonkarahisar'da adreslerinde silah ele geçirilen 9 şüpheliye adli işlem
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde adreslerinde silah ele geçirilen 9 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesi Akören beldesinde 9 şüphelinin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 5 av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve şarjör ele geçirdi.

        Şüphelilere adli işlem uyguladığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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