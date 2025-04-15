Afyonkarahisar'da adreslerinde silah ele geçirilen 9 şüpheliye adli işlem
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde adreslerinde silah ele geçirilen 9 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde adreslerinde silah ele geçirilen 9 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesi Akören beldesinde 9 şüphelinin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 5 av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve şarjör ele geçirdi.
Şüphelilere adli işlem uyguladığı bildirildi.
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