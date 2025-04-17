ASFAT, Afyonkarahisar'da Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları etkinliği düzenledi

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından Afyonkarahisar'da lise ve üniversite öğrencilerine yönelik "Öncülerinin İzinde Hayallerinin Peşinde" isimli Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları etkinliği gerçekleştirildi.

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren ASFAT, Afyonkarahisar'daki 8. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde üç gün boyunca "Öncülerinin İzinde Hayallerinin Peşinde" ismiyle Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları programı düzenledi.

Etkinliğe katılan 350 lise ve üniversite öğrencisi ile öğretmene, savunma sanayisinin en önemli unsurlarından askeri fabrika ve tersaneler aracılığıyla nelerin başarıldığı gösterildi.

Öğrenci ve öğretmenlere fabrikadaki üretim, bakım ve onarım faaliyetleri anlatıldı, ASFAT'ın video sunumları izletildi.

Fabrikayı gezen öğrenciler ise üretilen askeri malzemeleri yerinde görme fırsatı buldu.

-"Öğrenciler, askeri fabrikanın üretimini inceledi"

Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Veysel Şahin AA muhabirine, kendilerine böyle bir imkanı sunan Milli Savunma Bakanlığı ve ASFAT yetkililerine teşekkür etti.

Askeri fabrikada kompozit başlık ve çelik yeleklerin üretimini yakından gördüklerini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Buradaki etkinlik ve incelemelerin bana çok faydası oldu. İlerleyen süreçte burada eğitim de görmeyi çok isterim. Tekniker olmayı düşünüyorum. Buranın çalışma koşullarını çok beğendim, nasip olursa çalışmak da isterim."

Lise öğrencisi Hayrunisa Akman da askeri fabrikada düzenlenen programın kendisi için çok faydalı olduğunu ve üretilen askeri malzemeleri yakından gördüğünü ifade etti.

Yetkililer, program sonunda öğrencilere katılım sertifikası takdim etti.