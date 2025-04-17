Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        ASFAT, Afyonkarahisar'da Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları etkinliği düzenledi

        Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından Afyonkarahisar'da lise ve üniversite öğrencilerine yönelik "Öncülerinin İzinde Hayallerinin Peşinde" isimli Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:19 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASFAT, Afyonkarahisar'da Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları etkinliği düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından Afyonkarahisar'da lise ve üniversite öğrencilerine yönelik "Öncülerinin İzinde Hayallerinin Peşinde" isimli Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları etkinliği gerçekleştirildi.

        Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren ASFAT, Afyonkarahisar'daki 8. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde üç gün boyunca "Öncülerinin İzinde Hayallerinin Peşinde" ismiyle Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları programı düzenledi.

        Etkinliğe katılan 350 lise ve üniversite öğrencisi ile öğretmene, savunma sanayisinin en önemli unsurlarından askeri fabrika ve tersaneler aracılığıyla nelerin başarıldığı gösterildi.

        Öğrenci ve öğretmenlere fabrikadaki üretim, bakım ve onarım faaliyetleri anlatıldı, ASFAT'ın video sunumları izletildi.

        Fabrikayı gezen öğrenciler ise üretilen askeri malzemeleri yerinde görme fırsatı buldu.

        -"Öğrenciler, askeri fabrikanın üretimini inceledi"

        Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Veysel Şahin AA muhabirine, kendilerine böyle bir imkanı sunan Milli Savunma Bakanlığı ve ASFAT yetkililerine teşekkür etti.

        Askeri fabrikada kompozit başlık ve çelik yeleklerin üretimini yakından gördüklerini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

        "Buradaki etkinlik ve incelemelerin bana çok faydası oldu. İlerleyen süreçte burada eğitim de görmeyi çok isterim. Tekniker olmayı düşünüyorum. Buranın çalışma koşullarını çok beğendim, nasip olursa çalışmak da isterim."

        Lise öğrencisi Hayrunisa Akman da askeri fabrikada düzenlenen programın kendisi için çok faydalı olduğunu ve üretilen askeri malzemeleri yakından gördüğünü ifade etti.

        Yetkililer, program sonunda öğrencilere katılım sertifikası takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Bu dava çok konuşulur... "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi?
        Bu dava çok konuşulur... "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi?
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu!
        Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu!
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Sosyal yardım alanlar azaldı
        Sosyal yardım alanlar azaldı

        Benzer Haberler

        'Bu sene kimse bölgeden kiraz beklemesin'
        'Bu sene kimse bölgeden kiraz beklemesin'
        Kolon kanserini yenen sağlık memuru görevine dönmek için sabırsızlanıyor
        Kolon kanserini yenen sağlık memuru görevine dönmek için sabırsızlanıyor
        Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğuna ait eşyaları bırakırken öldürmüş
        Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğuna ait eşyaları bırakırken öldürmüş
        Afyonkarahisar'da adreslerinde silah ele geçirilen 9 şüpheliye adli işlem
        Afyonkarahisar'da adreslerinde silah ele geçirilen 9 şüpheliye adli işlem
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
        Tartıştığı eşini tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı
        Tartıştığı eşini tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı