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        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:35
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        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri kullanılıp vatandaşların banka hesaplarına erişim sağlanarak haksız kazanç elde edildiğini, "sıfır faizli kredi", "araç kiralama", "sigorta ve kart aidatı iadesi" ve "ucuz tatil" reklamlarıyla mağdur edildiğini belirledi.

        Ekipler, Afyonkarahisar, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Ankara, Aydın, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ'da yaptığı operasyonda 30 zanlıyı adreslerinde gözaltına aldı.

        Aramalarda, 31 cep telefonu, 29 sim kart, laptop, 3 bellek kartı, hard disk, hafıza kartı, 5 banka ve kredi kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 321 bin 900 lira, 1950 dolar, bir miktar altın ele geçirildi.

        Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında yapılan incelemede, 4 milyar liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 3 otomobil, İstanbul Avcılar'da bir daire, çok sayıda banka ve kripto hesabına da el konuldu.

        Gözaltına alınan 30 zanlı, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 25'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartlı olmak üzere 5 kişi de serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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