Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Yıldız'ın cenazesi, Karaadilli beldesine getirildi. Öğle vakti kapalı pazar yerinde kılınan namazın ardından Yıldız'ın cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi. Törene, Yıldız'ın ailesinin yanı sıra il ve ilçe protokolü, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Şanlıurfa'da dün devrilen otomobildeki uzman çavuş Yıldız hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise yaralanmıştı.

