Afyonkarahisar'da kamyonet ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kamyonetin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. H.K. (43) idaresindeki 42 BBK 911 plakalı kamyonet, Değirmendere köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki R.K, M.M.K. ile E.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

