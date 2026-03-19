Emirdağ'da "Gençlerle Temiz Çevre Dayanışması" projesi yapıldı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde "Gençlerle Temiz Çevre Dayanışması" projesi kapsamında iki etkinlik düzenlendi.
Giriş: 19.03.2026 - 10:55
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde "Gençlerle Temiz Çevre Dayanışması" projesi kapsamında iki etkinlik düzenlendi.
Emirdağ Kaymakamlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, israfı önlemek amacıyla "Bayat Ekmek Kutuları" ile çevre bilinci kazanılması için de "Fidan Dikimi" etkinliği gerçekleştirdi.
Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül de projeye destek veren gönüllülere ve kurumlara teşekkür etti.
