Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında ilk gün tamamlandı

Parkurda 3 şampiyonanın MX, MX1, MX2/MX125, MXS/Veteran, EMX 85, EMX 65 ve EMX 50 kategorilerinde antrenman ve sıralama turları yapıldı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonda 7 ülkeden yaklaşık 160 sporcu mücadele ediyor.

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