Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında ilk gün tamamlandı

        Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonalarının ilk günü sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 18:23 Güncelleme: 17.05.2025 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında ilk gün tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonalarının ilk günü sona erdi.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonda 7 ülkeden yaklaşık 160 sporcu mücadele ediyor.

        Parkurda 3 şampiyonanın MX, MX1, MX2/MX125, MXS/Veteran, EMX 85, EMX 65 ve EMX 50 kategorilerinde antrenman ve sıralama turları yapıldı.

        İlk gün programında yer alan MX, MXS/Veteran ve EMX 50 kategorilerinin 1. yarışları gerçekleştirildi.

        Şampiyonaların final yarışları yarın yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi y...
        Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi y...
        Afyonkarahisar'da koparılmasının cezası 557 bin 212 lira olan "Eber sarısı"...
        Afyonkarahisar'da koparılmasının cezası 557 bin 212 lira olan "Eber sarısı"...
        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar'dan kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa
        Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros şampiyonaları Afyonkarahisar'da baş...
        Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros şampiyonaları Afyonkarahisar'da baş...
        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Yüksek lisans mezunu genç çiftçi ekilebilir arazisin...
        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Yüksek lisans mezunu genç çiftçi ekilebilir arazisin...