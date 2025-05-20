Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Başmakçı'dan kısa kısa

        Başmakçı ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 126 konutluk proje çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:46 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başmakçı'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başmakçı ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 126 konutluk proje çalışmaları devam ediyor.

        Çağlayan Mahallesi'nde yapımı süren proje, ilçenin konut ihtiyacını karşılayacak.

        Proje Müdürü Murat Kılıçoğlu, konutların 1 Temmuz 2026'da tamamlanması için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

        - Başmakçı'da "Geleneklerimiz Göreneklerimiz" etkinliği

        Baçmakçı ilçesinde anaokulu öğrencileri "Geleneklerimiz Göreneklerimiz" etkinliğine katıldı.

        Misak-ı Milli Parkı'ndaki etkinlikte Cumhuriyet İlkokulu anaokulu öğrencileri, bir araya geldi.

        Etkinlik sonrası, öğrencilere ikramlarda bulunuldu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        İstanbul'da trafik kazasına bağlı olarak kaç saat trafikte geçiyor?
        İstanbul'da trafik kazasına bağlı olarak kaç saat trafikte geçiyor?
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da polis çift üniformalarıyla dünyaevine girdi
        Afyonkarahisar'da polis çift üniformalarıyla dünyaevine girdi
        Motokrosçu kardeşler, aynı şampiyonalarda gaza basıyor
        Motokrosçu kardeşler, aynı şampiyonalarda gaza basıyor
        Afyonkarahisar'da 1000 metrelik Türk bayrağıyla "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı
        Afyonkarahisar'da 1000 metrelik Türk bayrağıyla "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı
        Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU şampiyonaları tamamlandı
        Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU şampiyonaları tamamlandı
        Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında final yarışları başladı
        Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında final yarışları başladı
        Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında ilk gün tamamlan...
        Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında ilk gün tamamlan...