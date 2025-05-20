Başmakçı'dan kısa kısa
Başmakçı ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 126 konutluk proje çalışmaları devam ediyor.
Başmakçı ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 126 konutluk proje çalışmaları devam ediyor.
Çağlayan Mahallesi'nde yapımı süren proje, ilçenin konut ihtiyacını karşılayacak.
Proje Müdürü Murat Kılıçoğlu, konutların 1 Temmuz 2026'da tamamlanması için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.
- Başmakçı'da "Geleneklerimiz Göreneklerimiz" etkinliği
Baçmakçı ilçesinde anaokulu öğrencileri "Geleneklerimiz Göreneklerimiz" etkinliğine katıldı.
Misak-ı Milli Parkı'ndaki etkinlikte Cumhuriyet İlkokulu anaokulu öğrencileri, bir araya geldi.
Etkinlik sonrası, öğrencilere ikramlarda bulunuldu.
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