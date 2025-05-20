Başmakçı'dan kısa kısa

Proje Müdürü Murat Kılıçoğlu, konutların 1 Temmuz 2026'da tamamlanması için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Başmakçı ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 126 konutluk proje çalışmaları devam ediyor.

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