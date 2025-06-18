Afyonkarahisar'da Blok Mermer Fuarı açıldı

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Bu yılın ocak-mayıs döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artarak 111 milyar dolara ve son 12 ayda yıllıklandırılmış ihracatımız ise Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 265 milyar 500 milyon dolara ulaştı." dedi.

Ağar, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Blok Mermer Fuarı'nın açılışında, ecdadın bıraktığı mirası en iyi şekilde geleceğe taşımak adına büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışıp ürettiklerini söyledi.

Türkiye'yi her alanda yükseltmeye devam ettiklerini anlatan Ağar, şöyle konuştu:

"Türkiye, bugün 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğe ve 16 bin dolara yaklaşan kişi başı gelire ulaştıysa bölgesinin en önemli üretim ve ihracat merkezi konumuna yükseldiyse işte bu sorumluluk bilinciyle ortaya konan gayretlerin sonucundandır. Tam 19 çeyrektir devam eden büyüme trendinin yanı sıra ihracat, istihdam, enflasyon tarafındaki olumlu gelişmeler, ekonomi programının küresel düzeydeki tüm belirsizliklere ve bölgesel siyasi krizlere rağmen hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ettiğini net şekilde ortaya koymaktadır."

Ağar, 2024'te ihracatın 261 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, küresel ihracattan alınan payın yüzde 1,07'ye yükseldiğini kaydetti.

Dünya ekonomisinde son yıllarda ciddi dalgalanmalara sahne olduğunu aktaran Ağar, "Özellikle ABD öncülüğünde artan korumacılık ve ticaret savaşları riski ve küresel tedarik zincirinde yaşanan yeniden yapılanma süreçleri ekonomik belirsizlikleri günden güne derinleştiriyor. Böylesine zorlu küresel koşullara rağmen ihracat tarafında artış eğilimini devam ettiriyoruz. Ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımız yenilikçi ve katma değerli ürünlerle küresel rekabette güç kazanmakta, genişleyen pazarlarla yeni başarılara imza atmaktadır." ifadesini kullandı.

Ağar, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu, çevre ülkelerde yaşanan her bir gerilimin ertesi gün yerini başkasına bıraktığını vurguladı.

İhracatta yaşanan bu ivmelerle 2025 yılında da devam ettiğine değinen Ağar, şunları kaydetti:

"Bu yılın ocak-mayıs döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artarak 111 milyar dolara ve son 12 ayda yıllıklandırılmış ihracatımız ise Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 265 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Pazartesi günü açıklanan nisan ayı ödemeler dengesi istatistikleri ne ise hizmet ihracatımızın yıllıklandırılmış olarak 116,5 milyar ile rekor seviyeye yükseldiğini, böylece yıllık mal ve hizmet ihracatımız 381 milyar doların üzerine çıktığını büyük bir memnuniyetle görmüş olduk. Mal ve hizmet ihracatımızın önümüzdeki dönemde de cari açığın azaltılmasında ve büyüme trendinin devamında önemli katkı sağlayacağını öngörüyoruz."

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da Afyonkarahisar'ın Türkiye'de üretilen blok mermerin üçte birini karşılayan merkezle doğal taş sektörünün de kalbini oluşturduğunu ifade etti.