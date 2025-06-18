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        Afyonkarahisar'da Blok Mermer Fuarı açıldı

        Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Bu yılın ocak-mayıs döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artarak 111 milyar dolara ve son 12 ayda yıllıklandırılmış ihracatımız ise Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 265 milyar 500 milyon dolara ulaştı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:23 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:33
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        Afyonkarahisar'da Blok Mermer Fuarı açıldı
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Bu yılın ocak-mayıs döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artarak 111 milyar dolara ve son 12 ayda yıllıklandırılmış ihracatımız ise Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 265 milyar 500 milyon dolara ulaştı." dedi.

        Ağar, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Blok Mermer Fuarı'nın açılışında, ecdadın bıraktığı mirası en iyi şekilde geleceğe taşımak adına büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışıp ürettiklerini söyledi.

        Türkiye'yi her alanda yükseltmeye devam ettiklerini anlatan Ağar, şöyle konuştu:

        "Türkiye, bugün 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğe ve 16 bin dolara yaklaşan kişi başı gelire ulaştıysa bölgesinin en önemli üretim ve ihracat merkezi konumuna yükseldiyse işte bu sorumluluk bilinciyle ortaya konan gayretlerin sonucundandır. Tam 19 çeyrektir devam eden büyüme trendinin yanı sıra ihracat, istihdam, enflasyon tarafındaki olumlu gelişmeler, ekonomi programının küresel düzeydeki tüm belirsizliklere ve bölgesel siyasi krizlere rağmen hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ettiğini net şekilde ortaya koymaktadır."

        - "Zorlu küresel koşullara rağmen ihracat tarafında artış eğilimini devam ettiriyoruz"

        Ağar, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu, çevre ülkelerde yaşanan her bir gerilimin ertesi gün yerini başkasına bıraktığını vurguladı.

        Dünya ekonomisinde son yıllarda ciddi dalgalanmalara sahne olduğunu aktaran Ağar, "Özellikle ABD öncülüğünde artan korumacılık ve ticaret savaşları riski ve küresel tedarik zincirinde yaşanan yeniden yapılanma süreçleri ekonomik belirsizlikleri günden güne derinleştiriyor. Böylesine zorlu küresel koşullara rağmen ihracat tarafında artış eğilimini devam ettiriyoruz. Ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımız yenilikçi ve katma değerli ürünlerle küresel rekabette güç kazanmakta, genişleyen pazarlarla yeni başarılara imza atmaktadır." ifadesini kullandı.

        - "Yıllık mal ve hizmet ihracatımız 381 milyar doların üzerine çıktı"

        Ağar, 2024'te ihracatın 261 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, küresel ihracattan alınan payın yüzde 1,07'ye yükseldiğini kaydetti.

        İhracatta yaşanan bu ivmelerle 2025 yılında da devam ettiğine değinen Ağar, şunları kaydetti:

        "Bu yılın ocak-mayıs döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artarak 111 milyar dolara ve son 12 ayda yıllıklandırılmış ihracatımız ise Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 265 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Pazartesi günü açıklanan nisan ayı ödemeler dengesi istatistikleri ne ise hizmet ihracatımızın yıllıklandırılmış olarak 116,5 milyar ile rekor seviyeye yükseldiğini, böylece yıllık mal ve hizmet ihracatımız 381 milyar doların üzerine çıktığını büyük bir memnuniyetle görmüş olduk. Mal ve hizmet ihracatımızın önümüzdeki dönemde de cari açığın azaltılmasında ve büyüme trendinin devamında önemli katkı sağlayacağını öngörüyoruz."

        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da Afyonkarahisar'ın Türkiye'de üretilen blok mermerin üçte birini karşılayan merkezle doğal taş sektörünün de kalbini oluşturduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı'nın açılışı yapıldı, stantlar gezildi.

        Törene, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve sektör temsilcileri katıldı.

        Fuar, 21 Haziran'da sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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